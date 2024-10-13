Lefke seriye bağladı

Lefke konuk ettiği Göçmenköy’ü 2-0 yenerek geçtiğimiz haftaki deplasman galibiyetinden sonra bu haftayı da galibiyetle kapadı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Gök

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong Chıdı, Assamoı Kouassı (85’ Erkan), Yakup (74’ Kemal), Mustafa Süzgen, Gökhan (46’ Okan) (85’ Arda), Kaan, Candy Agbane (78’ Mehmet), Josue Fourmy

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Arda Karacan (68’ Mevlüt), Reşit, Erişik, Salahi (68’ Eray), Barkın, Arda Sözcü (90’ Enes), Bekir, Marıus Mbou, Kadir, Alaattin (77’ Süleyman)

Goller: 54’ ve 74’ Josue Fourmy (Lefke)



AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. haftasında Lefke, konuk ettiği Göçmenköy’ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince devre golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Lefke, 54. dakikada Josue Fourmy’nin ayağından bulduğ golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Josue Fourmy kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Geriye kalan bölümde başka gol olmayınca Lefke konuk ettiği Göçmenköy karşısında 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Lefke ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9’a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Henüz galibiyeti bulunmayan Göçmenköy ise 2 puanla alt sıralara demir attı.

Ligde gelecek hafta Lefke Karşıyaka deplasmanına çıkacak, Göçmenköy ise evinde Gençler Birliği’ni, konuk edecek.

