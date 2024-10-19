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Lefke'nin kralı var

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AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu beşinci hafta maçında Karşıyaka ile Lefke karşı karşıya geldi. Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1’lik skorla Lefke kazandı

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Lefke'nin kralı var
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Stadyum: Şampiyon Melekler Stadı
Hakemler: Ali Özer, Ahmet Genç, Mehmetcan Erli
Karşıyaka: Cenk, Emin( 90+2.Dk Uvanç), Furkan, Bahadır, Eyüp,  Lavrance(88.Dk Aykan), James(71.Dk Tahir), Mehmet Tekin(71.Dk Muhammet Uçar),Ceylan, Tacettin, Mishali
Lefke:  İrfan, Aykut, Yakup(75.Dk Nehmet Kum), Armstrong, Fourmy, Mustafa Süzgen, Kouassi, Mustafa Tahsildaroğulları(86.Dk Caner),Candy (86.Dk. Kasım), Kaan, Arda Karanfiloğlu(46.Dk Gökhan)(59.Dk Erkan)
Kırmızı kart:  90+8.Dk Kasım (Lefke)
Goller: 7.Dk Mishali (Karşıyaka)- Dk. 87 ve 90 Kasım(Lefke)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftası başladı.
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftasında Karşıyaka  Lefke’yi konuk etti. Şampiyon Melekler Stadındaki Karşıyaka SK– Lefke TSK maçınıAli Özer yönetti.
7.Dk: Karşıyaka atağında Tacettin'in soldan ceza alanına kestiği topta herkes penaltı beklentisiyle durdu ancak durmayan Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi. Karşıyaka 1-0 Lefke
17.Dk: Lefke atağında Mustafa'nın sağdan ortasında Kouassi topu ceza alanı içerisine çevirdi. Arda'nın şutunda kaleci Cenk topu çeldi. Dönen topta Candy vurdu ancak top dışarıya gitti.
45+3.Dk: Karşıyaka çok rahat paslaşmalarla soldan ceza alınına girdi ve topu Ceylan'la buluşturdu. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
87.Dk:Lefke atağında Kouassi soldan topu ceza alanına ortaladı. Ceza alanı içerisinde bomboş pozisyonda topla buluşan Kasım tekte yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Karşıyaka 1-1 Lefke
88.Dk: Lefke atağında Caner ceza alanı dışından vuruşunda top üst direkten geri geldi.
90.Dk: Lefke atağında Kaan'ın kafayla indirdiği topta Kasım vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Karşıyaka 1-2 Lefke
90+8.Dk: Lefke’de Kasım, önce karşılaşmanın hakemi Ali Özer’e itirazdan sarı kart gördü. Hemen ardında ise küfürlü konuşmadan ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
 
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