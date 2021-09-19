Lefke, Mesarya’da Davulcu için kazandı

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Mesarya, kendi evinde Lefke’ye 1-0 mağlup oldu. Lefke’nin galibiyeti, doğum gününü kutlayan Toygar Davulcu’nun hediyesi oldu

Yer: Paşaköy 100.Yıl Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

Mesarya: Hasan, Abdullah, Orhan, Yusuf, Mustafa, Hüseyin Adal, Hüseyin Kayalılar, Kadir, İbrahim, Sinan, Mustafa

Lefke: Mehmet, Aykut, Yakup, Rahmi, Armstrong, Kaan, Mehmet, Yılmaz Şipal, Yılmaz Çetin, Hermann, Semih

Gol: Dk 42 Hermann (Lefke)





AKSA Süper Lig’de ilk hafta maçında tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Mesarya,kendi evinde Lefke’ye 1-0 mağlup oldu. Lefke’nin golü Hermann’dan geldi.

Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mesarya ile Lefke karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinde Lefke, 42.dakikada yabancı oyuncusu Hermann’ın attığı gol ile 1 – 0öne geçti.

İkinci devrede skoru korumayı başaran Lefke, maçı 1 – 0 kazanarak lige 3 puanla başlarken, galibiyet doğum gününü kutlayan Toygar Davulcu’nun doğum günü hediyesi oldu.



