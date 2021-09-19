Lefke, Mesarya’da Davulcu için kazandı

Yer: Paşaköy 100.Yıl Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
Mesarya: Hasan, Abdullah, Orhan, Yusuf, Mustafa, Hüseyin Adal, Hüseyin Kayalılar, Kadir, İbrahim, Sinan, Mustafa
Lefke: Mehmet, Aykut, Yakup, Rahmi, Armstrong, Kaan, Mehmet, Yılmaz Şipal, Yılmaz Çetin, Hermann, Semih
Gol: Dk 42 Hermann (Lefke)
AKSA Süper Lig’de ilk hafta maçında tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Mesarya,kendi evinde Lefke’ye 1-0 mağlup oldu. Lefke’nin golü Hermann’dan geldi.
Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mesarya ile Lefke karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinde Lefke, 42.dakikada yabancı oyuncusu Hermann’ın attığı gol ile 1 – 0öne geçti.
İkinci devrede skoru korumayı başaran Lefke, maçı 1 – 0 kazanarak lige 3 puanla başlarken, galibiyet doğum gününü kutlayan Toygar Davulcu’nun doğum günü hediyesi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.