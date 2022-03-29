Lefke, Karavezirler ve Cihangir’den özür diledi

Lefke Türk Spor Kulübü, Pazar günü oynanan Cihangir maçındaki olaylarla ilgili Başkan Karavezirler ve kulüpten özür diledi

Lefke Türk Spor Kulübü, Pazar günü oynanan Cihangir maçında yaşanan kargaşada Başkan Hüseyin Karavezirler’in dudağının patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Başkan Hüseyin Karavezirler ve Cihangir’den özür dilendi.

Lefke Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

“Lefke Kulübü olarak Pazar gün oynanan Cihangir maçında çıkan karışıklıkta Başkan Hüseyin Karavezirler’in dudağının patlatılması ile ilgili yaşanan olaydan dolayı başta Başkan Hüseyin Karavezirler ve Cihangir Spor Kulübünden özür dileriz.

Olayın gelişimi şöyle olmuştur; maç takımımız 1-0 önde devam ederken gelişen bir Cihangir atağında spor kamuoyunun da taktir ettiği gibi hakemin verdiği uydurma bir penaltı kararı ile ilgili saha içinde uzunca bir süre hakemle ve penaltı kararında kendini yere atan futbolcu ile tartışmalar olmuş ve ortam gerilmişti. Devamında atılan penaltı sonrası gol olunca bir taraftarın O…duk demesi üzerine kısa bir süreliğine (30sn) bir karışıklık gerçekleşti. Bu arada bir arkadaşımızın kendinin deyimi ile istem dışı gelişen hareketinde Hüseyin başkanın dudağı patlatılmıştır.

Bu olayın hem de Cihangir gibi camiasında kulübümüze yakın ve sevilen kişiler olan eski Başkanlar ve sevgili Başkan Hüseyin Karavezirler’in takımı olan dost kulübümüzle gerçekleşmesi bizi derinden üzmüştür.

Lefke Türk Spor Kulübü olarak 7 yılından beridir görevde olan Yönetim Kurulumuz şiddet olaylarına hiçbir şekilde prim vermemiş ve bundan sonrada vermeyecektir.”

