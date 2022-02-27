Lefke, kaptanıyla kazandı

Lefke, sonuncu Girne Halk Evi’ni Kasım’ın ikinci devredeki golleriyle mağlup ederek ikinci devrenin ilk galibiyetini aldı. Bir maçı daha kaybeden Girne Halk Evi, ligde kalma umutlarını iyice azalttı

Stadyum:Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler:Şakir Azizoğlu, Arif Malek, Hakan Gök

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Mehmet Toros (46.Dk Rahmi), Yakup, Kaan

GHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Arda, Samet, Erdi, Salih, Mehmet Yıldız, Eşref, Zafer, Hasan Yönlüer, Ayden

Goller: 64 ve 82.Dk (P) Kasım (Lefke)



Niyazi ERGÜLEN

Süper Ligi üst sıralarda tamamlamak isteyen Lefke, zayıf rakibi Girne Halk Evi’ni Kasım’ın golleriyle mağlup etti.

Maçın ilk devresinde Lefke ve Girne Halk Evi’nin atakları sonuç vermeyince, devre 0 – 0 tamamlandı.

57.Dk: Lefke atağında Armstrong’un pasıyla topla buluşan Kasım’ın vuruşunda top dışarıya gitti.

64.Dk: Lefke’nin soldan kazandığı korneri kullanan Semih’in ortasında Rahmi topu ceza alanına indirdi ve Kasım’ın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-0 GHE

82.Dk: Lefke atağında Kasım ceza sahası içerisinde Arif’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Lefke 2-0 GHE



