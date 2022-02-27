Lefke, kaptanıyla kazandı

Stadyum:Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler:Şakir Azizoğlu, Arif Malek, Hakan Gök
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Mehmet Toros (46.Dk Rahmi), Yakup, Kaan
GHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Arda, Samet, Erdi, Salih, Mehmet Yıldız, Eşref, Zafer, Hasan Yönlüer, Ayden
Goller: 64 ve 82.Dk (P) Kasım (Lefke)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligi üst sıralarda tamamlamak isteyen Lefke, zayıf rakibi Girne Halk Evi’ni Kasım’ın golleriyle mağlup etti.
Maçın ilk devresinde Lefke ve Girne Halk Evi’nin atakları sonuç vermeyince, devre 0 – 0 tamamlandı.
57.Dk: Lefke atağında Armstrong’un pasıyla topla buluşan Kasım’ın vuruşunda top dışarıya gitti.
64.Dk: Lefke’nin soldan kazandığı korneri kullanan Semih’in ortasında Rahmi topu ceza alanına indirdi ve Kasım’ın vuruşunda top filelere gitti. Lefke 1-0 GHE
82.Dk: Lefke atağında Kasım ceza sahası içerisinde Arif’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Lefke 2-0 GHE
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