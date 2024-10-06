Lefke, İskele’den şen döndü

İskele’de Gençler Birliği’ne konuk olan Lefke takımı ilk 15 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2- 1 galip ayrılarak bu sezonki 2. galibiyetini alırken, Gençler Birliği üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Buse Bağrıkara, Yusuf Bakar

L. Gençler Birliği: Hamit, Osman, Emir(Ernest), Mehmetali(Abdülaziz), Galip, Malik, Berk,Bawa, Yann Toually, Bülent(Barın), Sylla.

Lefke: İrfan, Kaan, Kemal, Aykut(Okan), Mustafa Tahsildaroğlu(Erkan), Gökhan(Arda), Amstrong, Mustafa Süzgen(Mehmet Kum) , Candy(Mehmetali), Kouassi, Fourmy.

Goller: Dk. 32 Bülent (G.Birliği) Dk. 3 Kouassi ve Dk.13 Gökhan(Lefke)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig 3. Hafta karşılaşmasında Gençler Birliği ile Lefke takımları İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Maça hızlı başlayan iki takım pozisyonlar bulurken, Lefke ilk 15 dakikada bulduğu 2 golle maçı kazanmasını bildi.

Dk.2 Gençler Birliği atağında Lefke ceza sahasına kaldırılan topta boş pozisyonda Bülent topa vuramadı.

Dk. 3 Lefke atağında Candy'nin ortasında arka direkte Kouassi güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Dk. 13 Hızlı gelişen Lefke atağında sol kanatta topla buluşan Kouassi hızla Gençler Birliği ceza sahasına yaklaşarak ortasını yaptı. Altı pas üzerinde boşta kalan Gökhan topa ayak koyarak ağlara gönderdi.0 -2

Dk. 32 Gençler Birliği atağında Lefke defansının uzaklaştırmak istediği topu alan Anzhi arkadaşına pas vermek isterken Bülent ceza yayı üzerinde topu kaparak güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Dk.51Hızlı gelişen Lefke atağında Candy'nin ortasında defanstan seken topa Chris kafayı vurdu ancak kaleci Hamit’te kaldı.

Dk. 74 Lefke defansının orta alandaki Kouassi'ye attığı topla birlikte hızla Gençler Birliği ceza alanına giren Kouassi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Hamit gole izin vermedi.

Dk.81 Gençler Birliği atağında topla buluşan Barın Lefke ceza sahası önünde topu Bawa önünü boşaltarak şutunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 89 Gençler Birliği'nin hızlı gelişen atağında son olarak topla buluşan Abdülaziz sert vuruşunda top yandan auta gitti.

90+4 Hızlı gelişen Lefke atağında Kouassi defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak yine kaleci Hamit gole izin vermedi.

Maç deplasman ekibi Lefke’nin 2 – 1 üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Lefke puanını 6 yaparken, Gençler Birliği 3 puanda kaldı.

