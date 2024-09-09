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Lefke ile Yenicami Attila Topaloğlu anısına oynayacak

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Lefke ile Yenicami Attila Topaloğlu anısına oynayacak
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Geleneksel olarak organize edilen “Attila Topaloğlu Anı Kupa” maçı 10 Eylül Salı akşamı oynanacak.
Ülke futboluna hakemlik,  hakem eğitmenliği yanı sıra MHK Başkanlığı göreviyle önemli katkılarda bulunan merhum Attila Topaloğlu anısına bu yıl yapılacak maçta Lefke ile Yenicami takımları karşı karşıya gelecek.
Bu yıl 24’üncüsü organize edilen anı maçı, Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
 
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