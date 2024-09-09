Lefke ile Yenicami Attila Topaloğlu anısına oynayacak

Geleneksel olarak organize edilen “Attila Topaloğlu Anı Kupa” maçı 10 Eylül Salı akşamı oynanacak.
Ülke futboluna hakemlik, hakem eğitmenliği yanı sıra MHK Başkanlığı göreviyle önemli katkılarda bulunan merhum Attila Topaloğlu anısına bu yıl yapılacak maçta Lefke ile Yenicami takımları karşı karşıya gelecek.
Bu yıl 24’üncüsü organize edilen anı maçı, Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.