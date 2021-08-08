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Lefke ile Abaka’nın yolları ayrıldı

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Lefke ile Abaka’nın yolları ayrıldı
Süper Lig ekibi Lefke, teknik direktör Toygar Davulcu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da oluşturmaya çalışıyor.
Lefke’nin 2021 – 2022 sezonu için anlaştığıAbaka ile yollar ayrıldı. Yenicami’den transfer edilen Abaka ile bazı şartlardan dolayı yollar ayrılırken, futbolcu Lefke’nin, Binatlı ile oynadığı hazırlık maçına çıkmadı. Lefke ise yeni yabancı futbolcu arayışına başladı.
 
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