Lefke, ikinci devrede uyandı

Aksa Süper ligin 4. haftasında puansız K.Kaymaklı konuk olduğu Lefke deplasmanında ilk devreyi 2 – 0 önde kapamasına karşın, ikinci devrede Lefke bulduğu gollerle sahadan 3 – 2 galip ayrıldı

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Emre Çevikdal

LEFKE:İrfan Özbay, Yakup Esmeraslan, Kemal Solkanat, M. Tahsildaroğulları, Yılmaz Şipal(Berk), Issa, Serge Abaka, Armstron Chidi, Aykut Esmeraslan (Arda), Kaan Savaşkan, Mehmet Toros,(Mehmet Ali)

K. KAYMAKLI: Raif D. Pehlivan, Tuğrul(Hasan Çakır), Arda (Yağış), Rifat Hacıarifoğlu, Mehmet Kaygısız, Boran Cevat Esenler, Muhammed Uçar(M. Öztürk), Obada Felix, Bahadır Göçben(Gökhan), Halil Turan, Billy Michael.

Goller: Dk. 46 Yılmaz (Pen) Dk. 65 Abaka ve Dk. 88 Kemal Solkanat(Lefke), Dk. 36 Rifat, Dk. 44 Billy Michael(K.Kaymaklı)



AKSA Süper Lig’in 4’üncü haftasında Lefke, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. 16 Ağustos Stadı’nda yer alan karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 konuk ekip lehine sonuçlanırken mücadele 3-2 Lefke üstünlüğü ile tamamlandı. Küçük Kaymaklı 36’ncı dakikada Rifat Hacıarifoğlu ve 44’üncü dakikada Billy Michael ile 2-0’lık skor avantajı ile soyunma odasına girdi. 46’ncı dakikada Lefke kazandığı penaltı atışında Yılmaz Şipal ile önce skoru 2-1 yaptı, ardından 65’te Serge Abaka ile 2-2’lik eşitliği yakaladı. 88’de Kemal Solkanat’ın kaydettiği gol maçı 3-2’lik skorla Lefke’ye kazandırdı. Bu sonucun ardından Lefke 7 puana yükselirken, Küçük Kaymaklı henüz puanla tanışamadı.



