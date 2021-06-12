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Lefke Gökhan’ı kiralayacak

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Lefke Gökhan’ı kiralayacak
Niyazi ERGÜLEN
Süper Lig ekiplerinden Lefke’de A Takım Toygar Davulcu yönetiminde yeni sezona yönelik antrenmanlarını sürdürürken, yeni sezonda mücadele edecek olan takım kadrosu da şekillendirilmeye başlandı.
Adnan Doğruyol başkanlığındaki Lefke yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan Titiz’i kiralayacak. 2019 – 2020 sezonunda Lefke’nin Yalova’ya kiraladığı Gökhan Titiz, sarı lacivertli forma altında başarılı maçlar çıkarmıştı.
 
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