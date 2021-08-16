Lefke gençleri, Karadağ'da attıkça coştu

Niyazi ERGÜLEN

Futbolda U20 Takımları da 2021 - 2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Lefke U20 Takımı da yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Karadağ'da, Yalova U20 Takımını konuk etti.

Rakibi karşısında adeta coşan Lefke, Yalova U20 takımını farklı mağlup etti. Rakibini 7 - 1 mağlup eden Lefke karşısında tek gol bulan Yalova 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Vuruşu Lefke kalecisi Burhan çıkardı.

Lefke U20 takımının gollerni Tuncay 2, Şeydi 2, Oğuz, Mert ve Serhat Coşkun kaydetti. Yalova'nın tek golü Celal'dan geldi.



