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Lefke gençleri devire devire gidiyor

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Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadında oynanan AKSA U20 Süper Ligi hazırlık maçında Lefke gençleri, konuk ediği Gençlik Gücü gençlerini 3 – 2 mağlup etti

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Lefke gençleri devire devire gidiyor
Niyazi ERGÜLEN
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
U20 Takımları da yeni sezona hazırlanırken, Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadında oynanan AKSA U20 Süper Ligi hazırlık maçında Lefke gençleri, konuk ediği Gençlik Gücü gençlerini 3 – 2 mağlup etti. Lefke 1 – 0 geriye düştüğü maçı Mert Akbatu ve Mehmet Çakıl’ın attığı gollerle 3 – 2 kazanmasını bildi. Lefke U20 Takımı böylelikle hazırlık maçlarındaki galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
 
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