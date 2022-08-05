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Lefke genç golcüye imzayı attırdı

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Lefke genç golcüye imzayı attırdı
Lefke Türk Spor Kulübü Yalova’nın genç golcüsünü kadrosuna kattı.
Lefke Türk Spor Kulübü ile Yalova Spor Kulübü yöneticileri bu transferi takas yolu ile gerçekleştirdiler.
Lefke Hasip Uluhan’ı bonservisli olarak Yalova’ya verdi. Karşılığında ise Yalova’nın alt yapısından yetişen 22 yaşındaki genç forvet Eyüp Canlı’yı aldı.
 
 
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