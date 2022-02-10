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Lefke futbolcusu Hermann da kaçtı

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Lefke’nin bu sezon 10 gol atan Fildişi Sahilli futbolcusu Hermann kulübüne haber vermeden ve izin almadan adadan ayrıldı

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Lefke futbolcusu Hermann da kaçtı
Aksa Süper Lig ekibi Lefke’nin 10 gol atan Fildişi Sahilli futbolcusu Hermann kulübüne haber vermeden ve izinsizolarak adadan ayrıldı.
Evindeki eşyaları boşaltan Hermann’ın takımı bırakıp kaçması camiada şok etkisi yarattı. 
Böylelikle Cihangir’den Mishali, Türk Ocağı'ndan Joseph’den sonra Lefke’den de Hermann takımlarını bırakıp kaçan futbolcular oldu.
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