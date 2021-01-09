Lefke Futbol Masterleri faaliyette

Niyazi ERGÜLEN

Futbolumuzun önemli camialarından Lefke’de de master futbol takımı kurulurken, Lefke Futbol Masterleri faaliyete geçti.

Geçtiğimiz yıllarda menekşe beyazlı Lefke formasını terleten birçok futbol Lefke Futbol Masterlerinin formasını giymeye başladı. Lefke Futbol Masterleri ilk karşılaşmalarını ise Batı bölgesinde faaliyet gösteren Güzelyurt Futbol Masterleri ile yaptı.



