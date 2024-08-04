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Lefke'de yeniden Çerkez dönemi

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Lefke Türk Spor Kulübü, takımın başına Çağan Çerkez'i getirdi

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Lefke'de yeniden Çerkez dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü, Teknik Direktör Çağan Çerkez ile anlaşma sağladı. Taraflar bir süre önce de görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Lefke’de Çağan Çerkez daha önce 2022 – 2023 sezonunda görev yapmıştı.
1 haftadır Azmi Coşkun yönetiminde çalışan menekşe beyazlı ekipte Çağan Çerkez dün sabah yapılan antrenmana katıldı.
 
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