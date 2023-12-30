Lefke'de Topaloğlu sesleri

İsmet KARAOSMAN

Süper Lig ekiplerinden Lefke'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Murat Ecersoy'un istifası sonrasında ilk devrenin son haftasını teknik direktörsüz geçen Lefke'de, Adnan Doğruyol başkanlığındaki yönetim kurulu Hasan Topaloğlu'na teklif götürdü.

Taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. Bugün saat 17:00'de yapılan görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi. Lefke yönetiminin, anlaşmanın kesinleşmesinin ardından Hasan Topaloğlu'nu teknik direktör olarak açıklaması bekleniyor.