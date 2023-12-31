banner913
banner932
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
20 0
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
15 0
 
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
25 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
18 0
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
36 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
40 0
Atatürk anısına koştular
Atatürk anısına koştular
12 0
banner996
banner985

Lefke,'de Topaloğlu deönemi

banner989

AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü takımın başına Hasan Topaloğlu'nu getirdi

banner974
Lefke,'de Topaloğlu deönemi
banner971

Aksa Süper Ligin batı bölgesi takımlarından Lefke Türk Spor Kulübü'nde Murat Ecersoy'un teknik direktörlük görevinden ayrılması sonrasında teknik direktörlük görevine  Hasan Topaloğlu'nu getirdi.
Yönetim Murat Ecersoy'un görevinden ayrılması sonrası Topaloğlu ile yaptığı Görüşmenin ardından anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün akşam toplanan Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Murat Ecersoy'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Hasan TOPALOĞLU getirilmiştir.

Kulübümüze ve Lefke TSK camiasına hayırlı olmasını diliyoruz...

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.