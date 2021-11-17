Lefke'de şok ayrılık

AKSA Süper Lig'in başarılı ekibi Lefke Spor Kulübü'nde şok bir ayrılık yaşandı.

Ligin 9. haftası sonunda 18 puanla 3. sırada yer alan Lefke Spor Kulübü'nde deneyimli teknik direktör Toygar Davulcu görevinden ayrıldı.

Davulcu görevinden ayrıldığını az önce sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Her güzel şeyin başlangıcı olduğu gibi sonu da varmış bugün itibarı ile Lefke Türk Spor Kulübündeki görevimden ayrılıyorum her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim."