Lefke'de Doğruyol yeniden aday

Lefke’de bu akşam 8. kez yapılacak olan olağanüstü genel kurulda eski başkan Adnan Doğruyol yeniden aday olurken, diğer aday Salih Avcıoğluları ile yarışacak

Süper Lig ekibi Lefke’de bir süreden beridir devam eden başkan krizi sona ereceğe benziyor.

Yedinci kez ertelenen ve başkan bulamayan süper lig temsilcisi Lefke'de son başkan Adnan Doğruyol devam kararı aldı ve yeniden başkanlığa aday oldu.

Cuma akşamı 8.kez olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek olan Lefke'de başkan Adnan Doğruyol baskılara daha fazla dayanamayarak göreve devam kararı aldı.

Bir dönem daha başkanlık için karar alan Doğruyol cuma akşamı üyelerden onay isteyecek.

5 dönem başkanlık görevi yapan ve Girne'de oturan Adnan Doğruyol'un şu an camiada yaşanan duruma daha fazla seyirci kalamayacağı ve gelen yoğun baskı üzerine yeniden göreve soyunduğu öğrenildi.

Görev yaptığı süre içinde gerek sevilen gerekse başarılı olan Adnan Doğruyol böylece 6.kez Lefke başkanlığı için kolları yeniden sıvadı.

İKİ ADAY YARIŞACAK

Öte yandan bu akşam yapılacak olan genel kurulda Adnan Doğruyol ve Salih Avcıoğulları divana adaylık başvurusunda bulundu.

