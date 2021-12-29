Lefke'de Berkalp ile yollar ayrıldı

Niyazi ERGÜLEN

Lefke’de, Türk Ocağı maçında yaşanan olaylardan sonra teknik direktör Cenk Berkalp’in 20 maçla cezalandırılması gelişmesi üzerine Lefke yönetimi ile Cenk Berkalp’in yolları ayrıldı.

Başkan Adnan Doğruyol ve Cenk Berkalp bir araya gelerek karşılıklı el sıkışarak dostça yolları ayırdılar.