Lefke, Çerkez’le çıkışa geçti

Aksa Süper Ligi’nin 6. Hafta maçında Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatarak Çağan Çerkez yönetimindeki ikinci maçını da kazandı

16 Ağustos Stadı: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara: İrfan, Aykut, Kemal, Okan (Umut), Mustafa, Zekai (Arda), Yılmaz (Eyüp), Armstrong, Kabiru (Seydi), Yakup, Aziz: Hüseyin, Ertaç, İlker, Yusuf (Ümit), Doğukan, Yunus (Eren), Turgut (Şükrü), Sassi, Mahmut, Can Polat, Bilal: 22. Dk. Aziz, 59. Dk. Kabiru (Lefke)Aksa Süper Ligi’nin 6. Hafta maçında Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-0 yenerek Çağın Çerkez yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.22. dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahasına ortalanan topa Aziz yükseldi ve kafayı vurdu. Top filelere gidince Lefke Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçti.Maçın ilk yarısı 1-0 Lefke’nin üstünlüğünde tamamlandı.7ikinci yarıda da evsahibi takımın gol atakları devam etti.59. dakikada gelişen Lefke atağında Kabiru’nun vuruşunda top filelere gidince skor 2-0 oldu.Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.Bu sonuçla Lefke puanını 10’a çıkarırken Türk Ocağı 6 puanda kaldı.