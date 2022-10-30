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Lefke, Çerkez’le çıkışa geçti

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Aksa Süper Ligi’nin 6. Hafta maçında Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatarak Çağan Çerkez yönetimindeki ikinci maçını da kazandı

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Lefke, Çerkez’le çıkışa geçti
StadLefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Okan (Umut), Mustafa, Zekai (Arda), Yılmaz (Eyüp), Armstrong, Kabiru (Seydi), Yakup, Aziz
TOL: Hüseyin, Ertaç, İlker, Yusuf (Ümit), Doğukan, Yunus (Eren), Turgut (Şükrü), Sassi, Mahmut, Can Polat, Bilal
Goller: 22. Dk. Aziz, 59. Dk. Kabiru (Lefke)
 
Aksa Süper Ligi’nin 6. Hafta maçında Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-0 yenerek Çağın Çerkez yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.
Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.
22. dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahasına ortalanan topa Aziz yükseldi ve kafayı vurdu. Top filelere gidince Lefke Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı 1-0 Lefke’nin üstünlüğünde tamamlandı.
7ikinci yarıda da evsahibi takımın gol atakları devam etti.
59. dakikada gelişen Lefke atağında Kabiru’nun vuruşunda top filelere gidince skor 2-0 oldu.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lefke konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.
Bu sonuçla Lefke puanını 10’a çıkarırken Türk Ocağı 6 puanda kaldı.
 

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 6 5 1 0 17 3 14 16
2. Miracle Değirmenlik SK 6 5 1 0 12 3 9 16
3. Yenicami AK 6 4 2 0 16 6 10 14
4. Cihangir GSK 6 3 3 0 10 3 7 12
5. Mesarya SK 6 3 2 1 6 3 3 11
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 6 3 2 1 6 4 2 11
7. Lefke TSK 6 3 1 2 7 7 0 10
8. Doğan Türk Birliği 6 3 0 3 14 7 7 9
9. Küçük Kaymaklı TSK 6 2 1 3 9 11 -2 7
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 6 2 0 4 12 14 -2 6
11. Türk Ocağı Limasol 6 2 0 4 8 10 -2 6
12. Göçmenköy İYSK 6 1 2 3 6 13 -7 5
13. Çetinkaya TSK 6 1 1 4 5 13 -8 4
14. Merit Alsancak Yeşilova SK 6 1 1 4 5 14 -9 4
15. Gönyeli SK 6 1 0 5 5 19 -14 3
16. Hamitköy ŞHSK 6 0 1 5 4 12 -8 1
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