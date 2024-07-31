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Lefke Azmi Coşkun yönetiminde çalışıyor

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Lefke Azmi Coşkun yönetiminde çalışıyor
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Lefke, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına başladıktan sonra her geçen gün tempoyu arttırmaya başladı. Lefke, uzun yılardan beri camiada her kademede görev yapan antrenör Azmi Coşkun yönetiminde çalışmalarına hız verirken futbolcuların hırslı ve istekli olması ise dikkat çekiyor. İlerleyen günlerde tempoyu daha da arttıracak olan Lefke’de yeni teknik adam belirlenene kadar çalışmaların Azmi Coşkun nezaretinde devam edeceği ifade edildi.
 
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