Lefke, Arif Solkanat ile hazırlanacak

Niyazi ERGÜLEN

Süper Ligde dördüncü haftada oynanan Yenicami maçında alınan 5 – 1’lik mağlubiyetinsonrasında Lefke’deKemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi ikilisi ile yollar ayrılmıştı.

Lefke, 5. Haftada Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacak. Lefke’yi bu maça Arif Solkanat hazırlayacak. Arif Solkanat, Lefke A2 Takımının antrenörlüğünü yapıyor.

