banner875
banner815
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
14 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
10 0
 
27 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
7 0
Doğan nihayet
Doğan nihayet
28 0
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
62 0
Yalova’da hedef liderliğini korumak
Yalova’da hedef liderliğini korumak
80 0
banner878

Lefke, Arif Solkanat ile hazırlanacak

banner476

banner825
Lefke, Arif Solkanat ile hazırlanacak
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde dördüncü haftada oynanan Yenicami maçında alınan 5 – 1’lik mağlubiyetinsonrasında Lefke’deKemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi ikilisi ile yollar ayrılmıştı.
Lefke, 5. Haftada Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacak. Lefke’yi bu maça Arif Solkanat hazırlayacak. Arif Solkanat, Lefke A2 Takımının antrenörlüğünü yapıyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.