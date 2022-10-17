Lefke, Arif Solkanat ile hazırlanacak

Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde dördüncü haftada oynanan Yenicami maçında alınan 5 – 1’lik mağlubiyetinsonrasında Lefke’deKemal Yürekli ve Niyazi Özekmekçi ikilisi ile yollar ayrılmıştı.
Lefke, 5. Haftada Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacak. Lefke’yi bu maça Arif Solkanat hazırlayacak. Arif Solkanat, Lefke A2 Takımının antrenörlüğünü yapıyor.
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