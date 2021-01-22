LAÜ’den, Ülkü Yurdu’na destek

Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay ve yönetim kurulu üyeleri, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'i nezaket ziyaretinde bulundular.

Baf Ülkü Yurdu heyeti ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, yaptıkları görüşme çerçevesinde Baf Ülkü Yurdu camiası ile Lefke Avrupa Üniversitesinin ikili ilişkilerini geliştirmek ve yapılan desteklere teşekkür etmek adına Mehmet Ali Yükselen’e, forma, takım fotoğrafı ve bayrak takdim edildi.

Baf Ülkü Yurdu heyeti görüşmede, Lefke Avrupa Üniversitesinin vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek Mehmet Ali Yükselen’e teşekkür etti.

