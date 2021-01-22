banner583
banner590
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
23 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
 
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
25 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
75 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
31 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
30 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
19 0
banner529
banner570

LAÜ’den, Ülkü Yurdu’na destek

banner476

LAÜ’den, Ülkü Yurdu’na destek
banner601
Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay ve yönetim kurulu üyeleri, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'i nezaket ziyaretinde bulundular.
Baf Ülkü Yurdu heyeti ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, yaptıkları görüşme çerçevesinde Baf Ülkü Yurdu camiası ile Lefke Avrupa Üniversitesinin ikili ilişkilerini geliştirmek ve yapılan desteklere teşekkür etmek adına Mehmet Ali Yükselen’e, forma, takım fotoğrafı ve bayrak takdim edildi.
Baf Ülkü Yurdu heyeti görüşmede, Lefke Avrupa Üniversitesinin vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek Mehmet Ali Yükselen’e teşekkür etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.