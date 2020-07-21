Larnaka Gençler Birliği seçimli genel kurula gidecek

Larnaka Gençler Birliğinde daha önce play off maçlarından sonra görevini bırakacağını açıklayan Başkan Rifat Berkel fikrinde bir degisiklik olmadığını ve play off maçları biter bitmez genel kurula giderek Başkanlığına nokta koyacağını açıkladı. Berkel, Perşembe akşamı Yönetim Kurulunu toplayarak genel kurul tarihini belirleyeceklerini söyledi.

Yeni sezonun da erken açılacağını düşünerek gelecek olan Başkan ve Yöneticilere zaman bırakmasının kulübün menfaati için değerli olduğunu bu nedenle en erken bir zamanda genel kurulu yapacaklarını söyledi. Yaklaşık iki yıldır kulüp Başkanı olduğunu 285 bin TL borçlu teslim aldığı kulübü bugün borçsuz devretmeye hazırlandığını,tek üzüntüsünün kulübü layık olduğu Süper Lige çıkaramamak olduğunu söyledi. Başarıların kolay gelmediğini başarıyı yakalamak için İskele'de bulunan tüm kurum kuruluş ve camianın bir bütün olması gerektiğini belirten Berkel başarının ancak böyle kazanılabileceğini,bizler bu bütünlüğü sağlayamadığımız için başarılı olamadıkların açıkladı.Ancak yine de Başkanlığı süresince yanında olan olmayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ettiğini,bundan sonraki süreçte Larnaka Gençler Birliğine başarılar dilediğini herşeyin gönlünüzce olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.