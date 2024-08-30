Lapta’da 8 imza birden

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Lapta, tam 8 futbolcuya imza attırarak transferdeki sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemeyen Lapta; Ahmet Gülicli, Efe Kande, Mehmet Neşe, Ayhan Kırşen, Hakan Göktuğ, Görkem İpek, Volkan Serim ve Muhammed Emin Bakan’a imza attırdı.
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