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Lapta takviyelere imzaları attırdı

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Birinci Lig ekibi Lapta, önceden anlaşmaya vardığı dört isime dün resmi imzaları attırdı

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Lapta takviyelere imzaları attırdı
Aksa 1'inci Ligin yeni ekibi Lapta, Sadrazam Kayalar'dan Orhan Tanık, Gayretköy'den Tarkan Aksoy, Karşıyaka'dan Ersenal Bahadi ve Doğan Türk Birliği'nden Okyanus Öndağ'a federasyonda imza attırdı.
 
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