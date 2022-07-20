Lapta start verdi

Birinci Ligin yeni ekibi Lapta Türk Spor Birliği, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı ilk antrenmanla başladı.
Geçtiğimiz sezon BTM Birinci Lig Beyaz Grup’tan şampiyon olarak Birinci Lig’e yükselen Lapta, yeni sezon hazırlıklarına Şehit Şevket Kadir Stadında başladı. Kırmızı yeşilliler Devrim İzge yönetiminde yoğun bir tempo ile sezona hazırlanacak.
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