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Lapta, Okyanus’la 3 puana ulaştı

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Lapta ilk devrede öne geçtiği Yılmazköy maçının son anlarında kâbus yaşamasına rağmen 3 puanı almayı başardı. Son bölümde geliştirdiği ataklarda şanssızlık yaşayan, son dakikada kazandığı Lapta kalecisi Okyanus’un çıkarması nedeniyle Yılmazköy kaderine razı oldu

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Lapta, Okyanus’la 3 puana ulaştı
Stad:Yılmazköy Mustafa ÜçözStadı
Hakemler: İsmail Ercan, Cem Öksüzoğulları, Yusuf Bakar
M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Ersal, Ayhan, Mehmet, Bilal, Özner (Haydar), Sadettin, Arif, Yağız, Muhammet, Erhan (Hüseyin)
Lapta: Okyanus, Necip, Süleyman, Berkay, Ahmet, Tarkan (Mazlum), Orhan, Mustafa (Tuğberk), Göksel (Hasan), Selçuk (Doğuş), Enes
Gol: Dk.32 Enes (Lapta)
 
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligin 2 yeni ekibi Yılmazköy ile Lapta arasında oynanan maçta kazanan Lapta, 2. galibiyetini aldı. İsmail Ercan ve ekibinin iyi yönettiği, centilmence geçen maçın 7. dakikasında gelişen Lapta atağında kazanılan serbest vuruşta Enes’in köşeye giden şutunu kaleci Hüseyin kornere tokatladı. Lapta 32. dakikada gelişen atağında rakip ceza alanında topla buluşan Enes, golü atıp Lapta’yı 1 – 0 öne geçirdi.
İkinci devrede Lapta kontrollü oynarken, Yılmazköy ise etkili olamadı. Pozisyonun az olduğu 2. Devrenin 84. dakikasında Yılmazköy atağında kaleci Okyanus, önünden sekip ağlara giden topu çizgide kontrol etti.
90. dakikada sağdan Bilal’ın ortasında kaleci Okyanus’un ellerinden seken top üst direğe vurarak oyun alanına döndü defans uzaklaştırdı.
Uzatmanın son anlarında ise Yılmazköy atağında Yağız’ın düşürülmesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Vuruşu kullanan Yağız kötü bir şut çıkarırken, kaleci Okyanus penaltıyı kurtardı.
Maç da 0 – 1 şeklinde sona erdi.
 
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