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Lapta, Niyazi Göksun’a emanet

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Lapta, Niyazi Göksun’a emanet
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Birinci Lig ekiplerinden Lapta Türk Birliği Spor Kulübü’nde teknik direktör Coşkun Ulusoy ile yollar ayrıldıktan sonra kulübün yeni teknik direktörü belirlendi. Lapta Türk Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet belirleme konusunda yaptığı görüşmeler neticesinde Niyazi Göksun ve heyeti ile tüm konularda anlaştı. Niyazi Göksun son olarak geçtiğimiz sezon Geçitkale’de görev yapmıştı.
 
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