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Lapta ile Ulusoy’un yolları ayrıldı

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Lapta ile Ulusoy’un yolları ayrıldı
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Birinci Lig ekiplerinden Lapta’da, Binatlı mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Coşkun Ulusoy ile yollar ayrıldı.
Binatlı maçı sonrasında toplanan yönetim kurulu ile Coşkun Ulusoy ve ekibi arasında yapılan görüşmede, takıma yeni bir motivasyon sağlanması adına teknik heyetle yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Alınan karar sonrasında basın açıklaması yapan Lapta yönetimi Coşkun Ulusoy, yardımcısı İbrahim Dağman ve kaleci antrenörü Orçun Kılıçoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
 
 
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