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Lapta, ikizleriyle Esentepe’yi yıktı

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Sinan Dede Anı Karşılaşmasında Lapta konuk ettiği Esentepe karşısında geriye düşmesine karşın ikiz futbolcuları Göksel ve Selçuk’un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı

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Lapta, ikizleriyle Esentepe’yi yıktı
Aksa 1. Lig’in iki Girne bölgesi ekibi olan Lapta ile Esentepe, Sinan Dede Anı Karşılaşmasında buluştular.
Lapta Şevket Kadir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımın gayretleri gol getirmedi.
İkinci devreye iyi başlayan Esentepe takımı Semih Arslan’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın Lapta takımının ikiz futbolcuları maçın skorunu belirlediler. Önce Göksel ile 1-1 eşitliği sağlayan Lapta ikizi Selçuk ile 2-1 öne geçerek maçın galibi oldu.
Maç sonunda merhum Sinan Dede’nin ailesi her iki takıma plaket sunarken, kupayı da Lapta takımına verdi.
Fotoğraflar: Richard Beale
 
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