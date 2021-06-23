Langer, Mesarya kalesinde

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lige yönelik yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mesarya, kadrosunu da şekillendirme yönünde adımlar atıyor.
Transferlerine devam eden sarı kırmızılılar, Küçük Kaymaklı’nın deneyimli kalecisi Süleyman Langer’i kadrosuna kattı.
Son olarak 2019 – 2020 sezonunda Birinci Lig ekibi Dörtyol’da başarılı bir sezon geçiren Süleyman Langer, yeni sezonda Mesarya forması ile Süper Ligde oynayacak.
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