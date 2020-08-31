Langer, Mesarya kalesinde

Necati KÜLAHLILAR

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya, kalecisi Hasan Piro’ya alternatif yaratmak için kaleci transferi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Dörtyol’da başarılı bir sezon geçiren Süleyman Langer, Küçük Kaymaklı’dan transfer edildikten sonra bugün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Kaleci Hasan Piro’nun sakatlığından dolayı antrenmana tam randımanlı katılamaması nedeniyle antrenmanda kaleci olarak Süleyman Langer görev yaptı.

