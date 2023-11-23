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La Fabrica ile Dumlupınar Akademi güçlerini birleştirdi

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La Fabrica ile Dumlupınar Akademi güçlerini birleştirdi
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Bireysel olarak küçük yaştaki sporculara eğitim veren La Fabrica, Dumlupınar Akademisi ile yaptığı anlaşma sonrasında Mağusa ekibine hizmet verecek.
Normalde Lefkoşa'da eğitimlerini sürdüren La Fabrica, bir yenilik yaparak Pro lisanslı Teknik Direktör Ufuk Fırat aracılığı ile Mağusa'da Dumlupınar Akademisinde sporcuların gelişimi açısından bireysel olarak hizmet verecek.
Konuyla ilgili olarak La Fabrica’dan şu açıklama yapıldı:
“La Fabrica ailesi olarak bireysel antrenman desteğimizi Dumlupınar Futbol Akademisi için Gazimağusa’ya taşıyoruz. Yapılan görüşmeler sonunda iki tarafın da koyduğu hedef doğrultusunda gerçekleşecek çalışmalarımızı Pro lisanslı Ufuk Fırat hocamız yürütecektir. İki taraf için de hayırlı uğurlu olması dileği ile…”
 
 
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