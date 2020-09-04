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Kuvvetlişahin yuva dedi

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Mormenekşe’nin yıldız futbolcusu Emre Kuvvetlişahin, birçok teklif almasına rağmen, Asbaşkan Metin Menekşeli’nin girişimleri ile kulübünde kaldı

Kuvvetlişahin yuva dedi
K-PET 1.Ligin Doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği, daha önce anlaşma sağlayamadığı A takımın başarılı futbolcusu Emre Kuvvetlişahin ile anlaştı.
Asbaşkan Metin Menekşeli ve teknik direktör Mehmet Karşılı ile bir görüşme yapan Emre Kuvvetlişahin anlaşma sağlayarak kulübünde futbol oynamaya devam edeceğini belirtti. Kulüp asbaşkanı Metin Menekşeli yaptığı açıklamada, teknik direktör Mehmet Karşılı ile yeni bir takım yaratmak için büyük uğraş verdiklerini ve bundan dolayı başarılı futbolcuları Emre Kuvvetlişahin ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduğunu belirtirken, transfer çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.
 
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