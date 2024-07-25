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Kutluhan Gönyeli'de

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Kutluhan Gönyeli'de
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Geçen sezonu birinci ligde Binatlı takımında geçiren, bonservisi Doğan Türk Birliği’nde olan genç sağ bek Kutluhan Güçkan, Gönyeli ile anlaştı. Bonservisli olarak Gönyeli takımına transfer olan genç oyuncu Kutluhan Güçkan, yeni sezonda kırmızı-beyazlı formayı giyecek. İsmail Mıstıkoğlu ve Biray Deliceırmak’a teşekkür eden Kutluhan, yeni bir sürece başlayacağı için mutlu olduğunu söyledi.
 
 
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