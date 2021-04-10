Kuşoğlu, İngiltere’de MTG’nin gururu oldu

Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi’den yetişen ve geçtiğimiz son iki yılda MTG U-15 takımı ile yarı final ve final oynayan Mehmet Kuşoğlu,temelli olarak İngiltere’ye taşındı.
Hayatını İngiltere’de sürdürecek olan Mehmet Kuşoğlu,futbol yaşantısına ise Level 7 Akademisi’nde devam edecek. Mehmet Kuşoğlu,seçmelerde Level 7Akademinin 1. takımına seçildi. İngiltere’de 4 büyük lig sisteminin(PremierLeague ve Championship dahil) maç ve antrenman programının uygulandığı Level 7Akademisi, 4 büyük ligdeki takımların alt yapılarıyla da maç yapıyor.
Mağusa Türk Gücü Akademi yaptığı açıklama ile ’Mehmet Kuşoğlu’na başarılar dilerken, “Sarı yeşil gargamızMehmet Kuşoğlu, yolun açık olsun.”ifadelerini kullandı.
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