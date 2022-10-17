Mormenekşe, Yalova –Mormenekşe maçının hakemi Fehim Dayı’nın verdiği penaltı kararı ile ilgili kuralı tam olarak bilmediğini gösterdiğini iddia etti

Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü hafta sonu deplasmanda oynanan Yalova-Mormenekşe A takım maçının orta hakemi olan Fehim Dayı’nın yönetimi ile açıklamada bulundu. Açıklamada ilgili maçta Mormenekşe aleyhine verilen penaltı kararı ile ilgili hakemin kuralı tam olarak bilmediği vurgulandı.

“Kuralları bilmeli, bilmiyorsa öğrenmeli” başlıklı açıklama Kulüp yönetim kurulu adına yapılan açıklama şu şekilde oluştu:

“15.10.2022 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan A takımlar mücadelesinde takımımız 1-0 önde iken maçın orta hakemi Fehim Dayı tarafından aleyhimize verilen penaltı atışı sonucu maçın skoru 1-1 olmuş ve maç bu skorla tamamlanmıştır. Sahada olan herkes görmüştür ki bu penaltı kararı son derece yanlıştır. Futbol oyun kuralları topa elle müdahale etmek hakkında şu açıklamada bulunmuştur.

-Topa bilerek elle/kolu ile dokunursa, örneğin elini kolunu topa doğru hareket ettirmek.

-Vücudunu doğal olmayan bir şekilde büyüttüğünde topa eli/kolu ile dokunursa.

Yukarıda yazılan kurallar bu kadar net ortadayken oyuncumuz Fetin’in bu pozisyonda ellerini arkaya kelepçe pozisyonuna getirmesine ve topun ele çarpmasına rağmen bu pozisyonu resmen tetikte bekleyerek penaltı veren hakem Fehim Dayı oyun kurallarını görmezden gelerek resmen galibiyetimizi elimizden almıştır. Zaten ligin ilk 3 haftasında net olan fakat lehimize verilmeyen penaltı kararları oldukça canımızı yakmıştır. Durum böyle iken hakem Fehim Dayı’nın bu maç özelinde vermiş olduğu kararlar son derece yanlıştır. Bundan dolayı Fehim Dayı’ya kuralları net olarak bilmesini, bilmezse şiddetle öğrenmesini tavsiye ederiz. Unutmayalım ki bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.

