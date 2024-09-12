Kupanın yeni adı "Daikin Kıbrıs Kupası"

KTFF tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2024-2025 isim sponsoru Daikin firması oldu. 2024-2025 sezonunda kupa Daikin Kıbrıs Kupası adıyla oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2024-2025 isim sponsoru belli oldu. Buna göre yeni sezonda Kıbrıs Kupası’nın sponsoru Daikin firması oldu. 2024-2025 sezonunda kupa Daikin Kıbrıs Kupası adıyla oynanacak. KTFF Yönetim Kurulu toplantıda aldığı kararla Daikin Kıbrıs Kupası’na onay verirken, 2011-2012 sezonundan sonra Daikin firması ikinci kez Kıbrıs Kupası’na sponsor oldu.

Bu yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Daikin firması, Kıbrıs Kupası ile bu mutluluğu tüm futbolseverlerle paylaşacak.

SERTOĞLU: “13 YIL SONRA YENİDEN DAİKİN KIBRIS KUPASI”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada bu yıl Kıbrıs Kupası’nın Daikin adıyla oynanacak olmasının kendisini geçmişe götürdüğünü ifade ederek, “KTFF’de göreve başladığımız 2010 yılından sonra ilk Kıbrıs Kupası sponsorluğunu yine Daikin ile yapmıştık. O dönem bize ciddi anlamda destek olmuşlardı ve ayağa kaldırmaya çalıştığımız KTFF için bizlere el uzatmışlardı.”diye konuştu. KTFF’nin bugün ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu ve kurumsal, güçlü bir yapısı olduğunu ifade eden Sertoğlu, bu yıl 100. yılını kutlayacak olan Daikin firmasının KTFF aracılığı ile ülke futboluna katkı koymasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Sertoğlu ülke futbol kalitesinin günden güne arttığına vurgu yaparak, “Kıbrıs Kupası büyük bir prestij ve marka oldu. Tabi ki bu markanın buralara gelmesinde hem Nicosia Group hem de Northernland’ın çok büyük katkısı vardır. Eminim Daikin de bu çıtayı çok daha yükseğe çıkaracaktır.”dedi.

KAMACIOĞLU: “DAİKİN 100. YILINDA ADINA YAKIŞIR BİR PLATFORMDA YER ALACAK”

Kamacıoğlu Group bünyesinde bulunan Daikin markasının adıyla ülke futboluna katkı koydukları için büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Kamacıoğlu Group Direktörü Ali Kamacıoğlu, “Daikin 1924 yılında kurulan uluslararası bir marka ve bu markanın 100. yılına yakışır bir platformda adının yer alması bizler için çok önemliydi. 2011 yılından sonra yine Kıbrıs Kupası’na Daikin markası ile geri geldik. Ülke futbolunun artan kalitesini daha da yukarıya çekmek için üzerimize düşeni yapacağız. Ülke futbol kalitesi bugün çok yukarılarda. Bunu tüm kategorilerdeki maçlarda yakından gözlemliyoruz. ”diye konuştu. Kamacıoğlu Süper Lig ve 1.Lig’de yer alan 32 takımın yarıştığı bir futbol organizasyonuna isim sponsoru oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Sonunda hak edenin Daikin Kıbrıs Kupası şampiyonu olduğu bir kupa serüveni dilerim.” dedi.

