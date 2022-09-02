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Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu) tarafından organize edilen Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı finalde rakibi K.Kaymaklı’yı 3-1 mağlup eden China Bazaar Gençlik Gücü müzesine götürdü

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Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası final maçında karşı karşıya gelen China Bazaar Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı takımlarının mücadelesinin galibi 3-1’lik skorla China Bazaar Gençlik Gücü oldu ve kupanın sahibi oldu.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 18.30’da başlarken, mücadeleyi Abdullah Genç, Hülya Güney ve Buse Bağrıkara hakem üçlüsü yönetti.
Kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde oynanan karşılaşmada China Bazaar Gençlik Gücü Ayşe Çetinkama’nın gölüyle öne geçerken ilk devrenin son anlarında K.Kaymaklı’dan Ayşe Ebru skoru 1-1 yaptı.
İkinci devrede oyunun hakimiyetini ele alan China Bazaar Gençlik Gücü takımı bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılarak Puma Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası’nın sahibi oldu.
Karşılaşma sonunda karşılaşmaların hakemleri ile K.Kaymaklı takımlarına plaket ve madalyalarını KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan verirken, şampiyon olan China Bazaar Gençlik Gücü’ne kupasını Ayten Berkalp takdim etti.
 
 

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Etiketler; #Puma #Kadın #Gençlik Gücü
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