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Kupanın rengi de sarı yeşil

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği mücadelesinin galibi 2-0’lık skorla MTG oldu ve ligin ardından Federasyon kupasını da müzesine götürmüş oldu

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Kupanın rengi de sarı yeşil
Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Fatih Bardakçıoğlu
Doğan Türk Birliği:Cenk, Ahmet, Ali, Çağrı, Aydın, Sercan, Tansel(Bayram), Doğukan, Halil(Ali), Kenan(Salih), Billy
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Halil, Bünyamin, Lawrence, Uğur, Mehmet Erol, Ünal, Emre Özsin(Emre Kuvvetlişahin), Sadık, Şenol(Adil), Pote.
Goller: Dk. 82 ve 90+3 Pote (MTG)
 
2021-2022 Futbol Sezonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası Finali’nde karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği’nin mücadelesinin galibi olan Mağusa Türk Gücü 60. Kıbrıs Kupası sahibi oldu.
İlk devresi 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın son on dakikasında sahneye çıkan MTG’nin dünya yıldızı Pote attığı 2 golle kupayı MTG camiasına getirdi. Maç boyunca oldukça iyi bir yönetim sergileyen orta hakem Mehmet Sezener ve yardımcıları Fatih Bardakçıoğlu ile Abdullah Genç takdir topladılar.
Maç kontrollü başlarken, Doğan Türk Birliği ilk 15 dakikada daha istekli ve pozisyon üretme çabası içinde oldu.
Dk. 6 Gelişen Doğan Türk Birliği atağında MTG ceza sahasında topla buluşan Tansel’in vuruşunda kaleci Ufuk gole izin vermedi.
Dk. 36 MTG atağında Ünal’ın Doğan ceza alanına yaptığı ortada Emre Özsin’in vuruşunda Doğan T.Birliği defansı topu kale  çizgisi üzerinden çıkardı.
Dk. 45+2 MTG atağında  sağ kanattan Doğan cez alanına giren ve son çizgiye inen Şenol kayarak saha dışındaki reklam tabelalarına vurması sonrasında büyük bir panik yaşanırken Şenol’a yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olması yüreklere su serpti.
Dk. 47 Doğan Türk Birliği atağında MTG ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Tansel’in vuruşunda top yan direkten auta gitti.
Dk. 68 Mağusa Türk Gücü atağında Mehmet Erol’un güzel pasıyla Doğan savunmasının arkasında topla buluşan Sadık Balarabe kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.
Dk. 82 MTG atağında sol kanatta topla buluşan oyuna yeni giren Emre Kuvvetlişahin’in Doğan T.Birliği ceza alanına ortasında arka direkte boşta kalan Pote kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
Dk. 90+3 Hızlı gelişen  MTG atağında Ünal’ın pasıyla Doğan defansının arkasında topla buluşan Pote kaleci Cenk’in yanında topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 0-2
FOTOĞRAFLAR: NECATİ KÜLAHLILAR
 
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