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Kupanın hakemleri belli oldu

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Kupanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-YukatelKayserispor: Halil Umut Meler
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
 
 
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