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Kupanın beyi Türk Ocağı

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Kupanın beyi Türk Ocağı
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Northernland Kıbrıs Kupası final maçında Türk Ocağı ile Cihangir arasında oynanan karşılaşmada kupayı kazanan penaltı atışları sonucunda Türk Ocağı oldu.
Türk Ocağı ile Cihangir arasındaki karşılaşmanın normal süresi 1 - 1, uzatmaları 3 - 3 biterken, penaltı atışlarında rakibine 8- 6’lık üstünlük sağlayan Türk Ocağı kupayı kazanan takım oldu.

 
 
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