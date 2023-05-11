Kupanın beyi Türk Ocağı

Northernland Kıbrıs Kupası final maçında Türk Ocağı ile Cihangir arasında oynanan karşılaşmada kupayı kazanan penaltı atışları sonucunda Türk Ocağı oldu.

Türk Ocağı ile Cihangir arasındaki karşılaşmanın normal süresi 1 - 1, uzatmaları 3 - 3 biterken, penaltı atışlarında rakibine 8- 6’lık üstünlük sağlayan Türk Ocağı kupayı kazanan takım oldu.





