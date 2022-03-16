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Kupada yarı finalistler belirlendi

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Kupada yarı finalistler belirlendi
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçları bugün oynanan 3 maçla tamamlanarak yarı finalistler belirlendi.
Dün ve bugün oynanan maçlar sonunde Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, K.Kaymaklı ve Yenicami yarı finale yükselen takımlar oldu.
Çeyrek final rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Mesarya: 4 – 1
Cihangir - Doğan Türk Birliği: 0 – 1  
Girne Halk Evi  - Yenicami: 1 – 1  
Yonpaş Dumlupınar - Küçük Kaymaklı: 0 – 2
 
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