Kupada Yarı Final programı belli oldu

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı finale yükselen Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği’nin maç programı belli oldu.

Yarı finalin ilk maçları 5-6 Nisan’da rövanş maçları ise 19-20 Nisan’da oynanacak.

Yarı final programı şöyle:

5 Nisan 2022, Salı

15.30 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği

6 Nisan 2022, Çarşamba

15.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Yenicami

19 Nisan 2022, Salı

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Mağusa T.Gücü

20 Nisan 2022, Çarşamba

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı

