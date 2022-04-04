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Kupada yarı final heyecanı

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Kupanın yarı final ilk maçları bugün ve Çarşamba günü oynanacak. Müsabakalar saat 15.30’da başlayacak

Kupada yarı final heyecanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.
Kupanın yarı final ilk maçları bugün ve Çarşamba günü oynanacak. Müsabakalar saat 15.30’da başlayacak.
Kupada bugün Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alacak. Karşılaşmayı Ali Özer yçmnetecek.
Kupanın diğer yarı final mücadelesi ise Çarşamba günü oynanacak. Mağusa Türk Gücü ile Yenicami’nin karşılaşacağı müsabaka Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alacak ve bu maçı ise Kerem Eran yönetecek.
Kupada yarı final rövanş maçları 19 ve 20 Nisan tarihlerinde oynanacak.
 
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