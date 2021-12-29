Kupada sürprizin adı Değirmenlik

Süper Lig ekibi Binatlı, Birinci Lig ekibi Miracle Değirmenlik’e uzatmalarda 4-2 mağlup olarak kupaya havlu attı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Binatlı, Birinci Lig ekibi Miracle Değirmenlik’i, Üner Berkalp Stadında konuk etti. Ömer Doğru’nun yönettiği maçı Miracle Değirmenlik uzatmalarda 4 – 2 kazandı. Miracle Değirmenlik’i gollerini Mehmet Parlak, Murat Ormancı, İlyas Yılmaz ve Cem Kaygısız atarken, Binatlı’nın gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Ali Özbahar’dan geldi. Normal süresi 2 – 2 biten maçı da konuk Miracle Değirmenlik, 4 – 2 kazanıp turu geçti.

