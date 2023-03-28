Kupada ilk yarı finalist Türk Ocağı

Northernland Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelen Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadelenin galibi Türk Ocağı olarak yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'da oynanan rövanş maçında Türk Ocağı rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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